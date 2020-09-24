Ливень обрушился на Мадрид. Движение в метро парализовано

Сегодня, 24 сентября, в Мадриде (Испания) наблюдался сильный ливень. Он вызвал значительные перебои в работе метро столицы.

Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, с 8:30 до 10:00 испанскую столицу накрыло сильным дождем, местами выпало от 17 до 19 литров воды на кв. м. Компания Metro de Madrid сообщила утром о прерванном обслуживании или закрытом доступе к нескольким станциям пяти пригородных линий.

На некоторых станциях вода полностью покрыла колеи и поднялась почти до перронов. Дождь негативно повлиял и на работу пригородных поездов. Полиции Мадрида пришлось временно перекрыть движение на некоторых дорожных участках.

Отмечается, что около 12:00 ситуация нормализовалась.

Напомним, ранее на юге и в центре Италии наблюдались экстремальные погодные условия, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

Также РБК-Украина писало, что в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также непогода повредила 10 382 дома.