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Ливень и грозы: где ухудшится погода

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Киев, Четверг 22 июля 2021 09:17
Ливень и грозы: где ухудшится погода Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Дожди в Украине сегодня будут в большинстве областей. Кроме того, ночью будет ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди будут почти по всей Украине. Сухо ожидается только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.

Напомним, сегодня резко ухудшилась погода в Одессе. Город накрыл мощный ливень.

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