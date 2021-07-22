Ливень и грозы: где ухудшится погода

Дожди в Украине сегодня будут в большинстве областей. Кроме того, ночью будет ливень.

Сегодня в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,8 - 1,3 м, возможен выход на пойму (I уровень опасности - желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди будут почти по всей Украине. Сухо ожидается только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях.