Злива і грози: де погіршиться погода
Дощі в Україні сьогодні будуть у більшості областей. Крім того, вночі буде злива.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні у південних, східних та центральних областях грози, вночі місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, на річці Ворона бiля міста Тисмениця (Iвано-Франкiвська область) очiкується продовження пiдвищення рiвнів води на 0,8 - 1,3 м, можливий вихiд на заплаву (І рiвень небезпеки - жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі будуть майже по всій Україні. Сухо очікується тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях.
Нагадаємо, сьогодні різко погіршилась погода в Одесі. Місто накрила потужна злива.