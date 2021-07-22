Злива і грози: де погіршиться погода

Дощі в Україні сьогодні будуть у більшості областей. Крім того, вночі буде злива.

Сьогодні у південних, східних та центральних областях грози, вночі місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, на річці Ворона бiля міста Тисмениця (Iвано-Франкiвська область) очiкується продовження пiдвищення рiвнів води на 0,8 - 1,3 м, можливий вихiд на заплаву (І рiвень небезпеки - жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі будуть майже по всій Україні. Сухо очікується тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях.