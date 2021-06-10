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Злива, град і шквали: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 10 червня 2021 08:00
Злива, град і шквали: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні значно погіршилась через зливу та дощі. Сьогодні температура повітря буде коливатись від +22 до +26.

Про це повідомляється на сайті УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні йдуть дощі та гроза. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +11+14.

У північних областях очікується, що вдень буде +21+24, а вночі +12+15. У центрі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14.

На заході України синоптики прогнозують вдень +22+24, а вночі +11+14. У південних регіонах також дощі, вдень буде +23+26, а вночі +12+16.

Злива, град і шквали: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +13+15.

Нагадаємо, штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Зазначимо, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня.

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