У Лівані фінські миротворці потрапили під обстріл, - ЗМІ

У суботу вдень, 16 листопада, на півдні Лівану було обстріляно фінських миротворців. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна повідомляло на Yle .

Видання пише, що фінські миротворці операції тимчасових сил ООН у Лівані (ТСООНЛ) виконували планову місію з патрулювання у Мараці, використовуючи п'ять бронемашин. Однак цього дня по автомобілях було зроблено кілька пострілів із пістолетів. Внаслідок обстрілу у однієї з патрульних машин було розбите заднє скло.

У момент інциденту миротворці були у бронетехніці в захисних засобах. Як повідомляється, вони одразу ж поїхали на свою базу.

За даними шведської армії, причина події поки що невідома.