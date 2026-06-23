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У Лівані фіксують тривале затишшя після переговорів у Швейцарії

05:29 23.06.2026 Вт
2 хв
Ліванські чиновники повідомляють про найтриваліше припинення бойових дій за останні місяці
aimg Юлія Маловічко
У Лівані фіксують тривале затишшя після переговорів у Швейцарії Фото: угрупування "Хезболла" у Лівані, яке фінансує Іран (Getty Images)
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У Лівані вже другу добу поспіль зберігається відносне затишшя після досягнення проміжної мирної угоди між США та Іраном та переговорів сторін у Швейцарії, які завершились напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сторони на переговорах домовилися про механізм припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Тегераном угрупованням "Хезболла".

Як повідомляє Reuters, домовленість стала частиною ширшої дорожньої карти щодо досягнення постійної мирної угоди протягом наступних 60 днів.

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Попри те, що Ізраїль не є стороною цих домовленостей і заявляє про намір зберегти свою військову присутність у Лівані, у п'ятницю сторони погодили нове перемир'я. Після ще одного дня інтенсивних боїв насильство суттєво зменшилося.

Ліванські посадовці зазначають, що від вечора суботи серйозних бойових зіткнень практично не фіксують. Директор лікарні в місті Набатія Хассан Вазні заявив, що це найдовший період спокою з початку війни.

"Я щодня стежу за ситуацією і більшість часу ночую в лікарні. Це найдовше перемир'я, яке нам вдалося втримати", - сказав він.

Наслідки бойовий дій в Лівані

Водночас наслідки конфлікту залишаються масштабними. Через бойові дії понад мільйон жителів Лівану були змушені залишити свої домівки. Частина людей уже почала повертатися, однак багато хто досі не наважується це зробити через побоювання нового загострення.

Очікується, що вже у вівторок представники Ізраїлю та Лівану проведуть у Вашингтоні новий раунд переговорів. Бейрут має намір продовжити прямий діалог, попри те, що питання Лівану також стало частиною переговорного процесу між США та Іраном.

Як відомо, паралельно у Швейцарії 22 червня завершились переговори США та Ірану щодо майбутньої мирної угоди. Посередники заявили, що сторони погодили план подальших консультацій та механізми.

Відомо, що Тегерану вдалось досягти скасування санкцій з іранської нафти та часткового повернення заморожених активів з інших країн.

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