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В Ливане отмечается длительное затишье после переговоров в Швейцарии

05:29 23.06.2026 Вт
2 мин
Ливанские чиновники сообщают о самом длительном прекращении боевых действий за последние месяцы
aimg Юлия Маловичко
В Ливане отмечается длительное затишье после переговоров в Швейцарии Фото: группировка "Хезболла" в Ливане, финансируемая Ираном (Getty Images)
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В Ливане уже вторые сутки подряд сохраняется относительное затишье после заключения промежуточного мирного соглашения между США и Ираном и завершения накануне переговоров сторон в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стороны на переговорах договорились о механизме прекращения боевых действий между Израилем и поддерживаемой Тегераном группировкой "Хезболла".

Как сообщает Reuters, эта договоренность стала частью более широкой "дорожной карты" по достижению постоянного мирного соглашения в течение следующих 60 дней.

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Несмотря на то, что Израиль не является стороной этих договоренностей и заявляет о намерении сохранить свое военное присутствие в Ливане, в пятницу стороны согласовали новое перемирие. После еще одного дня интенсивных боев насилие существенно уменьшилось.

Ливанские чиновники отмечают, что с вечера субботы серьезных боевых столкновений практически не фиксируется. Директор больницы в городе Набатия Хассан Вазни заявил, что это самый длительный период затишья с начала войны.

"Я ежедневно слежу за ситуацией и большую часть времени ночую в больнице. Это самое длительное перемирие, которое нам удалось удержать", - сказал он.

Последствия боевых действий в Ливане

В то же время последствия конфликта остаются масштабными. Из-за боевых действий более миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Часть людей уже начала возвращаться, однако многие до сих пор не решаются это сделать из-за опасений нового обострения.

Ожидается, что уже во вторник представители Израиля и Ливана проведут в Вашингтоне новый раунд переговоров. Бейрут намерен продолжить прямой диалог, несмотря на то, что вопрос о Ливане также стал частью переговорного процесса между США и Ираном.

Как известно, параллельно в Швейцарии 22 июня завершились переговоры между США и Ираном о будущем мирном соглашении. Посредники заявили, что стороны согласовали план дальнейших консультаций и соответствующие механизмы.

Известно, что Тегерану удалось добиться отмены санкций в отношении иранской нефти и частичного возврата замороженных активов из других стран.

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