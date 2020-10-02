В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Ливанский суд заочно арестовал двух граждан России по делу о взрыве в Бейруте. Речь идет о владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и капитане корабля Борисе Прокошеве.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Ливан передал материалы дела в Интерпол, потребовав выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвалось более 200 тонн селитры. Она была доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, владельцем которого был россиянин Гречушкин. Тогда в результате взрыва погибли 193 человека, около 6,5 тысяч получили ранения, почти 300 тысяч человек остались без жилья.

Как писало РБК-Украина, в начале августа полиция допросила россиянина, корабль которого привез селитру в порт Бейрута.

Также сообщалось, что по оценкам Организации Объединенных Наций, в связи со взрывом в Бейруте более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом. В результате взрыва был разрушен основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.