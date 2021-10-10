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В Ливане возобновили электроснабжение после суток блэкаута

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ливане восстановили электроснабжение после суток тотальной "темноты". Центробанк выделил Министерству энергетики Ливана кредит в размере 100 млн долларов на закупку топлива и поддержку работы электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Полное электроотключение началось в полдень субботы, 9 октября, когда две крупнейшие электростанции Ливана остановились из-за недостатка топлива. Однако даже до этого блэкаута люди получали электричество всего дважды в день.

Ливан за последние 18 месяцев пережил серьезный экономический кризис и острую нехватку топлива. Этот кризис отправил половину населения в бедность, обвалил нацвалюту и спровоцировал массовые протесты.

Восстановить электроснабжение в воскресенье удалось после того, как армия Ливана согласилась передать электростанциям часть своего топлива, чтобы они смогли работать, пока не появится возможность импортировать больше топлива.

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Ливан