RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Лівані відновили електропостачання після доби блекауту

Автор: Дмитро Левицький

У Лівані відновили електропостачання після доби тотальної "темряви". Центробанк виділив Міністерству енергетики Лівану кредит у розмірі 100 млн доларів на закупівлю палива та підтримку роботи електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Повне електровідключення почалося опівдні суботи, 9 жовтня, коли дві найбільші електростанції Лівану зупинилися через недостачу палива. Однак навіть до цього блекауту люди отримували електрику всього двічі на день.

Ліван за останні 18 місяців пережив серйозну економічну кризу та гостру недостачу палива. Ця криза відправила половину населення в бідність, обвалив нацвалюту та спровокував масові протести.

Відновити електропостачання в неділю вдалося після того, як армія Лівану погодилася передати електростанціям частину свого палива, щоб вони змогли працювати, поки не з'явиться можливість імпортувати більше палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливан