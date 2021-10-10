У Лівані відновили електропостачання після доби блекауту

У Лівані відновили електропостачання після доби тотальної "темряви". Центробанк виділив Міністерству енергетики Лівану кредит у розмірі 100 млн доларів на закупівлю палива та підтримку роботи електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Повне електровідключення почалося опівдні суботи, 9 жовтня, коли дві найбільші електростанції Лівану зупинилися через недостачу палива. Однак навіть до цього блекауту люди отримували електрику всього двічі на день.

Ліван за останні 18 місяців пережив серйозну економічну кризу та гостру недостачу палива. Ця криза відправила половину населення в бідність, обвалив нацвалюту та спровокував масові протести.

Відновити електропостачання в неділю вдалося після того, як армія Лівану погодилася передати електростанціям частину свого палива, щоб вони змогли працювати, поки не з'явиться можливість імпортувати більше палива.