В Ливане при столкновениях с полицией пострадали 35 человек

В Бейруте произошли столкновения около управления полиции, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ливанского Красного Креста.



На место происшествия прибыли три бригады организации.

"По данным медиков, 35 человек госпитализировали, а еще десяти оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.



Рядом с полицейским участком произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями из-за того, что протестующие требуют освободить арестованных соратников.

Ранее в Ливане протестующие заблокировали многочисленные дороги в знак протеста против правительства страны.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.