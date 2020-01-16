У Лівані при зіткненнях з поліцією постраждали 35 осіб

Фото: протести в Лівані (twitter.com/malakyassinee)

Протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників

В Бейруті сталися сутички біля управління поліції, в результаті яких постраждали 35 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ліванського Червоного Хреста.



На місце події прибули три бригади організації.

"За даними медиків, 35 осіб госпіталізовано, а ще десяти надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.



Поряд з поліцейською ділянкою відбулися зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями через те, що протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників.

Раніше в Лівані протестувальники заблокували численні дороги на знак протесту проти уряду країни.

Як повідомляло РБК-Україна, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.