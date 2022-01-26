В Ливане совершено нападение на миротворцев ООН

Военнослужащим ВС Ливана, которые прибыли на место происшествия, удалось урегулировать ситуацию.

Во время нападения миротворцы находились не на частной территории, а на общественной дороге. Согласно резолюции, миротворцы ООН имеют полную свободу передвижения в регионе своей деятельности.

“Нападения на женщин и мужчин, которые служат установлению мира, считают преступлением по международным и ливанским законодательством”, - заявил представитель миротворческой миссии ООН в Ливане Андреа Тененти.

Он призвал власти Ливана расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности его организаторов.