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У Лівані скоєно напад на миротворців ООН

Автор: Анна Полисученко

Невідомі скоїли напад на миротворців ООН, які патрулювали на півдні Лівану. Один миротворець отримав поранення під час перехоплення їхніх автомобілів, два з яких нападники знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Військовослужбовцям ЗС Лівану, які прибули на місце події, вдалося врегулювати ситуацію.

Під час нападу миротворці перебували не на приватній території, а на громадській дорозі. Згідно з резолюцією, миротворці ООН мають повну свободу пересування в регіоні своєї діяльності.

"Напади на жінок і чоловіків, які служать встановленню миру, вважають злочином за міжнародним і ліванським законодавством", - заявив представник миротворчої місії ООН в Лівані Андреа Тененті.

Він закликав владу Лівану розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності його організаторів.

Раніше ми писали, що у Бейруті на акції протесту сталася стрілянина. Українців серед жертв немає.

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Ливан