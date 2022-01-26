У Лівані скоєно напад на миротворців ООН

Невідомі скоїли напад на миротворців ООН, які патрулювали на півдні Лівану. Один миротворець отримав поранення під час перехоплення їхніх автомобілів, два з яких нападники знищили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Військовослужбовцям ЗС Лівану, які прибули на місце події, вдалося врегулювати ситуацію.
Під час нападу миротворці перебували не на приватній території, а на громадській дорозі. Згідно з резолюцією, миротворці ООН мають повну свободу пересування в регіоні своєї діяльності.
"Напади на жінок і чоловіків, які служать встановленню миру, вважають злочином за міжнародним і ліванським законодавством", - заявив представник миротворчої місії ООН в Лівані Андреа Тененті.
Він закликав владу Лівану розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності його організаторів.
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