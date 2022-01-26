У Лівані скоєно напад на миротворців ООН

Військовослужбовцям ЗС Лівану, які прибули на місце події, вдалося врегулювати ситуацію.

Під час нападу миротворці перебували не на приватній території, а на громадській дорозі. Згідно з резолюцією, миротворці ООН мають повну свободу пересування в регіоні своєї діяльності.

"Напади на жінок і чоловіків, які служать встановленню миру, вважають злочином за міжнародним і ліванським законодавством", - заявив представник миротворчої місії ООН в Лівані Андреа Тененті.

Він закликав владу Лівану розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності його організаторів.