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В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов

Новости » Политика     22.01.2020 - 02:12
В Ливане сформировали новое правительство на фоне протестов
Фото: протесты в Бейруте (t.me/izotope)

Новое правительство поддержали основные политические силы

В Ливане объявили о формировании нового правительства, который возглавит действующий премьер-министр Хасан Дияб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В состав нового правительства вошли 20 министров, которых поддержали основные политические силы страны.

По словам премьера, новое правительство стало технократической "командой спасения" для страны, в которой с середины октября 2019 года на фоне экономического кризиса продолжаются уличные протесты. Тогда премьер-министр Саад Харири подал в отставку.

Отмечается, что одной из главных причин прекращения политического кризиса в стране стало давление исламистской партии "Хизбалла", которая имеет большинство в ливанском парламенте.

Протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

РБК-Украина писало, что в Ливане в ходе столкновений между демонстрантами и полицией 18 января пострадали более 400 человек, сотни манифестантов продолжают протестовать.

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