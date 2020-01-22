У Лівані сформували новий уряд на тлі протестів

Фото: протести в Бейруті (t.me/izotope)

Новий уряд підтримали основні політичні сили

У Лівані оголосили про формування нового уряду, який очолить чинний прем’єр-міністр Хасан Діяб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

До нового уряду увійшли 20 міністрів, яких підтримали основні політичні сили країни.

За словами прем’єра, новий уряд став технократичною "командою порятунку" для країни, в якій із середини жовтня 2019 року на тлі економічної кризи тривають вуличні протести. Тоді прем'єр-міністр Саад Харірі подав у відставку.

Зазначається, що однією з головних причин припинення політичної кризи в країні став тиск ісламістської партії "Хізбалла", яка має більшість у ліванському парламенті.

Протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, проте протести не припинилися.

РБК-Україна писало, що у Лівані в ході зіткнень між демонстрантами і поліцією 18 січня постраждали понад 400 осіб, сотні маніфестантів продовжують протестувати.