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У Лівані в палестинському таборі прогримів вибух: є постраждалі

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Ліван, Субота 11 грудня 2021 01:25
У Лівані в палестинському таборі прогримів вибух: є постраждалі Фото: у Лівані в палестинському таборі прогримів вибух (twitter.com/MarkSlapinski)
Автор: Наталья Скороход

На півдні Ліван у місті Тир в палестинському таборі прогримів вибух. В результаті близько десятка людей отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національне агентство безпеки повідомило, що вибух стався зі складу зброї ХАМАС в таборі Бурдж-ель-Шемалі. За даним фактом буде розпочато розслідування.

Агентство новин Шехаб, яке вважається близьким до ХАМАСу, заявило, що вибух був викликаний загорянням кисневих балонів, що зберігаються для використання в боротьбі з пандемією COVID-19.

Джерело в службі безпеки повідомило, що загоряння вдалося взяти під контроль. ХАМАС не дав офіційних коментарів.

За словами палестинського джерела, територію навколо вибуху було евакуйовано, були розгорнуті рятувальні бригади. Про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, що у Лівані під час вибуху танкера загинули 20 людей. Кілька людей госпіталізували.

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