В Ливане назначили нового премьер-министра

Президент Ливана Мишель Наим Аун назначил нового премьер-министра страны. Им стал 48-летний Мустафа Адиб.
Об этом сообщает CNN.
В своем телевизионном обращении Адиб заявил о необходимости в рекордно короткие сроки сформировать правительство и сразу начать воплощение реформ. Он пообещал также быстро обратиться за необходимой международную финансовую помощь для страны.
Ранее Мустафа Адиб ранее занимал должность посла Ливана в Германии.
Напомним, 10 августа правительство Ливана ушло в отставку в полном составе, это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту.
Ранее сообщалось, что 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв в порту, в результате которого погибли 188 человек и еще тысячи были ранены, а часть столицы была разрушена.