В Ливане назначили нового премьер-министра

Фото: Мустафа Адиб (flickr.com/worldpolicyconference)

Президент Ливана Мишель Наим Аун назначил нового премьер-министра страны. Им стал 48-летний Мустафа Адиб.

Об этом сообщает CNN.

В своем телевизионном обращении Адиб заявил о необходимости в рекордно короткие сроки сформировать правительство и сразу начать воплощение реформ. Он пообещал также быстро обратиться за необходимой международную финансовую помощь для страны.

Ранее Мустафа Адиб ранее занимал должность посла Ливана в Германии.

Напомним, 10 августа правительство Ливана ушло в отставку в полном составе, это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту.

Ранее сообщалось, что 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв в порту, в результате которого погибли 188 человек и еще тысячи были ранены, а часть столицы была разрушена.