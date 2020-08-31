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У Лівані призначили нового прем'єр-міністра

Бейрут, Понеділок 31 серпня 2020 19:45
У Лівані призначили нового прем'єр-міністра
Фото: Мустафа Адіб (flickr.com/worldpolicyconference)
Автор: РБК-Україна

Президент Лівану Мішель Наїм Аун призначив нового прем'єр-міністра країни. Ним став 48-річний Мустафа Адіб.

Про це повідомляє CNN.

У своєму телевізійному зверненні Адіб заявив про необхідність в рекордно короткі терміни сформувати уряд і відразу почати втілення реформ. Він пообіцяв також швидко звернутися за необхідною міжнародну фінансову допомогу для країни.

Раніше Мустафа Адіб раніше обіймав посаду посла Лівану в Німеччині.

Нагадаємо, 10 серпня уряд Лівану пішов у відставку у повному складі, це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня в порту Бейрута стався вибух у порту, в результаті якого загинули 188 осіб і ще тисячі були поранені, а частина столиці була зруйнована.

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