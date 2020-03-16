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Из Ливана 74 украинца возвращаются спецрейсом

Новости » Общество     16.03.2020 - 21:55
Из Ливана 74 украинца возвращаются спецрейсом
Фото: bravo (bravo-airways)

Гражданам Украины была оказана помощь в связи с завершением срока действия видов на жительство и разрешений на проживание

Посольство Украины в Ливане в сотрудничестве с авиакомпанией BravoAirways в срочном порядке способствовало возвращению 74 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что для своевременного возвращения посольство Украины в Ливане в сотрудничестве с ливанскими органами и авиакомпанией BravoAirways способствовало перенесению регулярного рейса по маршруту Бейрут-Киев.

"Гражданам Украины была оказана соответствующая консульско-правовую помощь и сопровождение в связи с завершением срока действия видов на жительство и разрешений на проживание. Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину - вылетели указанным рейсом. Приветствуем на родной земле!" - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта самолет спецрейсу компании SkyUp Airlines вылетел для эвакуации украинцев из Венеции, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Как сообщало РБК-Украина, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину.

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