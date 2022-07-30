Ливан задержал сирийское судно с краденым зерном из Украины

Ливанская прокуратура задержала на 72 часа сирийское судно "Лаодикея", которое перевозило краденое зерно из Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Издание со ссылкой на местные СМИ пишет, что наложен арест на судно в порту Триполи, расследование проведут спецслужбы. В то же время посольство России в Ливане сообщило, что не располагает информацией о судне, но назвало украинские обвинения "ложными и безосновательными".
Также сообщается, что суд в Украине выдал ордер на арест корабля.
Напомним, ранее украинское посольство сообщило, что в морской порт Триполи зашло сирийское судно с краденым зерном. Известно, что оно загружалось в порту оккупированной Феодосии.
Предполагается, что на этом судне перевозили 5 000 тонн пшеницы и 5 000 тонн ячменя.
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