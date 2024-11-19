Ліван та "Хезболла" погодилися на пропозицію США про припинення вогню з Ізраїлем, - Reuters

Зокрема, помічник спікера ліванського парламенту Алі Хассан Халіль повідомив, що у понеділок Ліван направив письмову відповідь послу США в Лівані, а спецпредставник Білого дому Амос Хохштейн тим часом прямує до Бейруту для продовження переговорів. Угруповання "Хезболла" у свою чергу підтримало свого давнього союзника, спікера ліванського парламенту Набіха Беррі, у проведенні переговорів про припинення вогню.

"Ліван представив свої коментарі щодо документа в позитивній атмосфері. Усі подані нами коментарі підтверджують точне дотримання резолюції 1701 з усіма положеннями", - сказав Халіль.

Reuters уточнює, що він має на увазі резолюцію 1701 Радбезу ООН, яка поклала край попередній війні між "Хезболлою" та Ізраїлем у 2006 році.

Умови у документі вимагають, щоб "Хезболла" не мала збройної присутності в районі між лівано-ізраїльським кордоном та річкою Літані, яка протікає приблизно за 30 км на північ від кордону.

Халіль заявив, що успіх ініціативи тепер залежить від Ізраїлю. Він додав, що якщо ізраїльська сторона не хоче вирішення, вона "може створити 100 проблем".

Ізраїль давно стверджує, що резолюція 1701 року ніколи не була належним чином реалізована, вказуючи на присутність бойовиків та зброї Хезболли вздовж кордону. Тим часом Ліван звинуватив Ізраїль у порушеннях, включаючи польоти військових літаків у повітряному просторі його країни.

Також Халіль заявив, що Ізраїль намагається вести переговори "під вогнем", маючи на увазі ескалацію бомбардувань Бейрута та контрольованих "Хезболлою" південних передмість.

"Це не вплине на нашу позицію", - додав помічник спікера ліванського парламенту.