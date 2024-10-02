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Ливан сообщил о жертвах вследствие ударов Израиля

Среда 02 октября 2024 02:16
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Ливан сообщил о жертвах вследствие ударов Израиля Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным Министерства здравоохранения Ливана, за последние 24 часа в результате израильских авиаударов по Ливану погибли 55 человек, 156 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным министерства, из общего количества жертв 22 человека погибли и 47 получили ранения в городе Набатия.

Напомним, в ночь на 1 октября южные районы Бейрута подверглись по меньшей мере шести ударам израильской авиации во время операции против "Хезболлы". Из-за обстрелов было разрушено несколько домов. В Министерстве здравоохранения Ливана заявили, что 30 сентября в результате ударов Израиля были убиты 95 человек.

Также в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.

Более детально о сухопутной операции Израиля на территории Ливана - в материале РБК-Украина.

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