Ливан подтвердил, что на сирийском судне краденое украинское зерно: что будет дальше

На борту сирийского судна "Лаодикея" находится ячмень и мука, похищенные в Украине. Ливан собирается продлить арест судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ливане в Twitter .

"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины о том, что мука и ячмень на борту "Лаодикея" были украдены из Украины", - сказано в сообщение.

Отмечается, что завтра будет подано ходатайство в суд в Триполи о продлении срока содержания судна под стражей.

Посольство также добавляет, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее распространить товар на рынке Ливана.