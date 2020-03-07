Ліван оголосив дефолт по євробондам через корупцію

Фото: Хасан Диаб (twitter.com/ALJADEEDNEWS)

Ліван не сплатить 9 березня єврооблігації в розмірі 1,2 млрд доларів

Ліван не сплатить 9 березня єврооблігації в розмірі 1,2 млрд доларів, так як валютні резерви країни впали до критичного рівня. Про це заявив прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, залишилися резерви влада направить на забезпечення базових потреб ліванського народу. Діаб, посилаючись на дані Світового банку, заявив, що більше 40% ліванців опиняться за межею бідності, а "корупція зжерла країну".

Він додав, що влада планує домовитися про реструктуризацію боргів з власниками облігацій, додав він. Таким чином, країна оголосить перший в своїй історії дефолт.

Агентство відзначає, що державний борг країни досяг розміру 170% ВВП. Це один з найвищих показників у світі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Лівані оголосили про формування нового уряду. До складу нового уряду увійшли 20 міністрів, яких підтримали основні політичні сили країни. Однією з головних причин припинення політичної кризи в країні стало тиск ісламістської партії "Хезболла", яка має більшість в ліванському парламенті.