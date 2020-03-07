ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ліван оголосив дефолт по євробондам через корупцію

Новини » Політика     07.03.2020 - 20:26
Ліван оголосив дефолт по євробондам через корупцію
Фото: Хасан Диаб (twitter.com/ALJADEEDNEWS)

Ліван не сплатить 9 березня єврооблігації в розмірі 1,2 млрд доларів

Ліван не сплатить 9 березня єврооблігації в розмірі 1,2 млрд доларів, так як валютні резерви країни впали до критичного рівня. Про це заявив прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, залишилися резерви влада направить на забезпечення базових потреб ліванського народу. Діаб, посилаючись на дані Світового банку, заявив, що більше 40% ліванців опиняться за межею бідності, а "корупція зжерла країну".

Він додав, що влада планує домовитися про реструктуризацію боргів з власниками облігацій, додав він. Таким чином, країна оголосить перший в своїй історії дефолт.

Агентство відзначає, що державний борг країни досяг розміру 170% ВВП. Це один з найвищих показників у світі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Лівані оголосили про формування нового уряду. До складу нового уряду увійшли 20 міністрів, яких підтримали основні політичні сили країни. Однією з головних причин припинення політичної кризи в країні стало тиск ісламістської партії "Хезболла", яка має більшість в ліванському парламенті.

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в ще одній країні У Лівані сформували новий уряд на тлі протестів
Новини України Ливандефолт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся