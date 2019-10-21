В Литву прибыли американские танки и БМП

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Еще несколько десятков танков доставят в страну в ближайшие недели

В понедельник, 21 октября, в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в Литве на полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Delfi.

Как отмечается, в Литву доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Еще несколько десятков танков доставят в страну в ближайшие недели.

Как заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибытия подразделения США демонстрирует, что дислокация сил такого масштаба уже не табу.

"Это, прежде всего, известие для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами", - заявил он.

Также министр отметил, что это дополнительный фактор сдерживания для России.

"Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", - сказал Кароблис.

Эта военная техника принадлежит размещенном в Польше первом батальона седьмого кавалерийского полка. Она будет задействована в учениях в Литве. Около 500 представителей сухопутных сил Сполученних Штатов пробудут в Литве до весны.

По словам министра, эти учения важны для отработки подразделением США доставки из морского порта на место учений, во время учений военные ознакомятся с новой для них географией и погодными условиями.

Напомним, члены НАТО проводят секретные военные учения, в рамках которых отрабатывают использование ядерного оружия. В рамках учений "Стойкий полдень" планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Также военные отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ в самолет.