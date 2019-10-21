До Литви прибули американські танки та БМП

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Ще кілька десятків танків доставлять до країни в найближчі тижні

У понеділок, 21 жовтня, до Литви прибула важка техніка американського батальйону, який буде розміщений в Литві на півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Delfi.

Як зазначається, до Литви доставили вісім танків Abrams і 21 бойову машину піхоти (БМП) Bradley. Ще кілька десятків танків доставлять до країни в найближчі тижні.

Як заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, прибуття підрозділу США демонструє, що дислокація сил такого масштабу вже не табу.

"Це, насамперед, звістка для Литви і наших сусідніх країн НАТО про те, що ми є країнами, які в разі кризи будуть захищатися як частина НАТО, що союзники з нами", - заявив він.

Також міністр зазначив, що це додатковий фактор стримування для Росії.

"Це також меседж і для Росії, про те, що США залучені. Це додатковий фактор стримування", - сказав Каробліс.

Ця військова техніка, що належить розміщеному в Польщі першому батальйону сьомого кавалерійського полку, буде задіяна в навчаннях в Литві. Близько 500 представників сухопутних сил Сполученних Штатів пробудуть в Литві до весни.

За словами міністра, ці навчання важливі для відпрацювання підрозділом США доставки з морського порту на місце навчань, під час навчань військові ознайомляться з новою для них географією та погодними умовами.

Нагадаємо, члени НАТО проводять секретні військові навчання, в рамках яких відпрацьовують використання ядерної зброї. В рамках навчань "Стійкий опівдні" планується відпрацювати використання винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю. Також військові відпрацюють безпечне переміщення ядерної зброї з підземних сховищ до літаків.