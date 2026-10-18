В Литве нашли обломки дрона, он мог залететь из Польши

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В селе Юоджонис, что в Пасвалисском районе Литвы, были найдены обломки дрона. Беспилотник мог залететь из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно последним данным от вооруженных сил Литвы, вероятно, дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши. На месте работают правоохранители. По предварительным данным, дрон не был сбит. Обломки обнаружили в незаселенной местности. Жителям близлежащих районов посылали предупредительный сигнал GPS относительно опасных обломков. К тому же сегодня утром Латвия и Литва. объявляли воздушную тревогу через неизвестный объект. Была задействована военная авиация союзников.