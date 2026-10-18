В Литве нашли обломки дрона, он мог залететь из Польши
В селе Юоджонис, что в Пасвалисском районе Литвы, были найдены обломки дрона. Беспилотник мог залететь из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Согласно последним данным от вооруженных сил Литвы, вероятно, дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.
На месте работают правоохранители. По предварительным данным, дрон не был сбит. Обломки обнаружили в незаселенной местности.
Жителям близлежащих районов посылали предупредительный сигнал GPS относительно опасных обломков.
К тому же сегодня утром Латвия и Литва. объявляли воздушную тревогу через неизвестный объект. Была задействована военная авиация союзников.
Напомним, под вечер субботы, 17 октября, румынские истребители F-16 сбили два реактивных ударных дрона, которые нарушили воздушное пространство страны над Черным морем.
В Минобороны Румынии уточнили, что сбитые цели были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями.