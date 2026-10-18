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В Литве нашли обломки дрона, он мог залететь из Польши

10:56 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Литве нашли обломки дрона, он мог залететь из Польши Фото: в Литве нашли обломки дрона (Getty Images)
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В селе Юоджонис, что в Пасвалисском районе Литвы, были найдены обломки дрона. Беспилотник мог залететь из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно последним данным от вооруженных сил Литвы, вероятно, дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

На месте работают правоохранители. По предварительным данным, дрон не был сбит. Обломки обнаружили в незаселенной местности.

Жителям близлежащих районов посылали предупредительный сигнал GPS относительно опасных обломков.

К тому же сегодня утром Латвия и Литва. объявляли воздушную тревогу через неизвестный объект. Была задействована военная авиация союзников.

Напомним, под вечер субботы, 17 октября, румынские истребители F-16 сбили два реактивных ударных дрона, которые нарушили воздушное пространство страны над Черным морем.

В Минобороны Румынии уточнили, что сбитые цели были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями.

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