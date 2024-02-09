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У Литві запропонували створити "Українське міністерство": для чого потрібен новий орган

Фото: у Литві запропонували створити "Українське міністерство" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У литовському парламенті пропонують створити в країні інституцію під умовною назвою "Українське міністерство" для координації роботи на українському євронапрямку і консолідації допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутат литовського парламенту Андрюса Кубілуса під час конференції "Литва-Україна".

Він нагадав, що Європейська комісія започаткувала "Департамент України" (йдеться про український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення - ред.).

"Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі. Цей орган допоможе це все консолідувати та координувати. Якщо Україна є нашим "планом десятиліття", то нам потрібно "Українське міністерство". Ну може, не міністерство, а інституційна домовленість, яка працюватиме в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани", - сказав Кубілус.

Литовський депутат також наголосив на необхідності безперервності військової підтримки України. За його словами, дуже важливо досягти в Європарламенті колективної домовленості, щоб 0,25% від ВВП кожної країни-члена ЄС надходили на допомогу Україні.

Учасники міжнародної конференції "Литва-Україна" також обговорювали підтримку нашої держави з боку Литви, її досвід та перспективи. Увага приділялася чотирьом напрямкам: гуманітарна і військова підтримка, а також - допомога у відновленні нашої країни та євроатлантичній інтеграції. 

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Також прем'єр Литви Інгріда Шимоніте нещодавно закликала Євросоюз збільшити допомогу Україні для перемоги над Росією.

Сьогодні стало відомо, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви.

Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським військовим необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЛитваДопомога Україні