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У Литві заговорили про можливість повернення військовозобов'язаних українців додому

Фото: радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс (tv3.lt)
Автор: Наталія Кава

Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс заявив, що його країна могла б допомогти Україні з поверненням додому чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Однак він вважає, що ефективність повернення українських чоловіків додому буде залежати від тих політичних рішень щодо цього питання, яку будуть прийматись на регіональному рівні.

"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України", - заявив він.

На його думку, рішення щодо українських чоловіків має бути прийнятим на міждержавному рівні.

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація" - пояснив він.

Повернення військовозобов'язаних до України

24 квітня Кабмін постановив, що українські чоловіки з 18 до 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном. Пізніше в МЗС України пояснили, що таке рішення є питанням справедливості щодо чоловіків, які залишились в Україні й особисто до України. 

Згодом у Польщі та Литві почали говорити про можливість сприяння Україні у питання повернення призовників додому. Зокрема у Польщі заявили, що планують відмовляти у продовженні права на перебування на території країни.

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