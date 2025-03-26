У Литві загинули солдати США: подробиці трагедії на навчаннях біля кордону з Білоруссю

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Що сталося біля кордону з Білоруссю

Повідомлення про зникнення чотирьох військовослужбовців армії США та однієї гусеничної бойової машини надійшло напередодні о 16:45. Це сталося під час навчань на полігоні в Пабраде (Швенченський район, недалеко від кордону з Білоруссю).

Ще у вівторок розгорнулася масштабна пошукова операція, до якої залучені литовські військові. Крім того, сьогодні вдень Збройні сили Литви підняли в повітря вертольоти.

"Наразі можливе місце події встановлено, триває пошуково-рятувальна операція. Додатково задіяні сили Департаменту пожежної охорони та порятунку, а також інших відомств", - повідомили сьогодні в литовській армії.

Про подію також повідомило американське посольство у Вільнюсі. Пошуки ведуться силами військових США і Литви, а також місцевих правоохоронних органів та інших відомств. Зниклі солдати належать до 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії, яка на момент інциденту проводила планові тактичні навчання.

"Я хотів би особисто подякувати литовським збройним силам і службам швидкого реагування, які надали нам оперативну допомогу в пошукових операціях. Саме така командна робота та підтримка показують важливість нашого партнерства та людяності, незалежно від того, які прапори ми несемо на своїх плечах", - зазначив командувач 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанза.

Як повідомив Департамент поліції, спочатку надійшло повідомлення про зникнення трьох військовослужбовців і машини, пізніше стало відомо, що безвісти зникли чотири солдати. Поліція поки не коментує інцидент, заявивши, що обставини з'ясовуються.

Що говорять офіційні особи Литви

Сьогодні голова комітету Сейму з національної безпеки та оборони Гедрімас Еглінскас розповів, що йому відомо про зникнення, але не надав додаткової інформації.

"Армія і сили, які проводили навчання, просять проявити розсудливість і не давати жодних коментарів. Давайте будемо шанобливими, нехай працюють усі процедури. Поліція і всі елементи, які мають бути задіяні, беруть участь у розслідуваннях", - заявив політик.

Президент Гітанас Науседа повідомив, що його постійно інформують про подію та перебіг пошукових робіт.

"Мене постійно інформують, я поки що не можу підтвердити це - обставини з'ясовуються, уточнюється, що саме сталося. Щойно це підтвердиться, я думаю, громадськість незабаром дізнається всі подробиці", - сказав він.

Литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас також пообіцяв надати громадськості інформацію найближчим часом.

"Я поки не буду розкривати додаткову інформацію. Багато що вже відомо, але слідство встановить усі обставини. Розслідування триває. Коли інформація буде точною, вона обов'язково буде узагальнена і доведена до відома громадськості", - підтвердив він.

Прес-секретар міністерства оборони Ігнас Гріневічюс зазначив, що міністр Довіле Шакалене вирушила на полігон, де тривають пошуки зниклих солдатів, щоб проінспектувати роботи і висловити солідарність з американцями.

Що за навчання проходили в Пабраде

На литовському полігоні проходили військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил. Протягом дев'яти місяців там ще перебуватимуть два батальйони 3-ї піхотної дивізії США. Заплановано спільні навчання з Литвою та іншими союзниками по НАТО.

Передбачається, що зниклі військові були на броньованій ремонтно-евакуаційній машині M88 Hercules. Вони створені на базі танка Abrams, вони дуже потужні та важкі, а маса сягає 63 тонн, і це може бути особливо небезпечно в болотистій місцевості в Пабраді.

Зазначимо, такі евакуаційні машини раніше були передані Україні. M88 успішно застосовуються для евакуації пошкоджених бойових машин з поля бою

Раніше в Пабраде вже траплялися нещасні випадки. Наприклад, у 2017 році був поранений солдат, коли під час навчань вибухнув вибуховий пристрій. А 2019 року троє солдатів отримали травми, коли військовий автомобіль врізався в дерево. Того ж року під час навчань перекинувся військовий автомобіль, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Американські солдати все-таки загинули

Спочатку про це написала ціла низка литовських ЗМІ з посиланням на свої джерела, але офіційних підтверджень не було. Як пише LRT, імовірно, загинули всі чотири солдати, які пересувалися на гусеничній машині.

За даними видання Lrytas, машину вже нібито було знайдено в болоті. Офіційні джерела ще станом на 18:00 не підтверджували цю інформацію.

"Немає жодної інформації, що підтверджує це", - заявив представник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс у коментарі агентству ELTA.

Американське видання The New York Times із посиланням на неназваного військового чиновника США зазначає, що солдати їхали у важкому автомобілі, який міг затонути в болоті. За його словами, військові вирушили за іншим важким автомобілем, але з'їхали з дороги і могли опинитися в пастці всередині M88 після того, як він занурився у воду.

Reuters увечері опублікувало новину про загибель солдатів із посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, який перебуває з візитом у Варшаві. "Поки я виступав, з'явилися новини про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві", - сказав Рютте, додавши, що йому не відомі деталі.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, The New York Times і литовських видань BNS, LRT і Delfi.