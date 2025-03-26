В Литве погибли солдаты США: подробности трагедии на учениях у границы с Беларусью

Содержание

Что произошло возле границы с Беларусью

Сообщение о пропаже четырех военнослужащих армии США и одной гусеничной боевой машины поступило накануне в 16:45. Это произошло во время учений на полигоне в Пабраде (Шевченковский район, недалеко от границы с Беларусью).

Еще во вторник развернулась масштабная поисковая операция, к которой привлечены литовские военные. Кроме того, сегодня днем Вооруженные силы Литвы подняли в воздух вертолеты.

"В настоящее время возможное место происшествия установлено, продолжается поисково-спасательная операция. Дополнительно задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения, а также других ведомств", - сообщили сегодня в литовской армии.

О происшествии также сообщило американское посольство в Вильнюсе. Поиски ведутся силами военных США и Литвы, а также местных правоохранительных органов и других ведомств. Пропавшие солдаты относятся к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии, которая на момент инцидента проводила плановые тактические учения.

"Я хотел бы лично поблагодарить литовские вооруженные силы и службы быстрого реагирования, которые оказали нам оперативную помощь в поисковых операциях. Именно такая командная работа и поддержка показывают важность нашего партнерства и человечности, независимо от того, какие флаги мы несем на своих плечах", - отметил командующий 5-м корпусом, генерал-лейтенант Чарльз Костанза.

Как сообщил Департамент полиции, сначала поступило сообщение об исчезновении трех военнослужащих и машины, позже стало известно, что без вести пропали четыре солдата. Полиция пока не комментирует инцидент, заявив, что обстоятельства выясняются.

Что говорят официальные лица Литвы

Сегодня глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас рассказал, что ему известно об исчезновении, но не предоставил дополнительной информации.

"Армия и силы, проводившие учения, просят проявить благоразумие и не давать никаких комментариев. Давайте будем уважительны, пусть работают все процедуры. Полиция и все элементы, которые должны быть задействованы, участвуют в расследованиях", - заявил политик.

Президент Гитанас Науседа сообщил, что его постоянно информируют о происшествии и ходе поисковых работ.

"Меня постоянно информируют, я пока не могу подтвердить это - обстоятельства выясняются, уточняется, что именно произошло. Как только это подтвердится, я думаю, общественность вскоре узнает все подробности", - сказал он.

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас также пообещал предоставить общественности информацию в ближайшее время.

"Я пока не буду раскрывать дополнительную информацию. Многое уже известно, но следствие установит все обстоятельства. Расследование продолжается. Когда информация будет точной, она обязательно будет обобщена и доведена до сведения общественности", - подтвердил он.

Пресс-секретарь министерства обороны Игнас Гриневичюс отметил, что министр Довиле Шакалене отправилась на полигон, где ведутся поиски пропавших солдат, чтобы проинспектировать работы и выразить солидарность с американцами.

Что за учения проходили в Пабраде

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил. В течение девяти месяцев там еще будут находиться два батальона 3-й пехотной дивизии США. Запланированы совместные учения с Литвой и другими союзниками по НАТО.

Предполагается, что пропавшие военные были на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules. Они созданы на базе танка Abrams, они очень мощные и тяжелые, а масса достигает 63 тонн, и это может быть особенно опасно в болотистой местности в Пабраде.

Отметим, такие эвакуационные машины ранее были переданы Украине. M88 успешно применяются для эвакуации поврежденных боевых машин с поля боя

Ранее в Пабраде уже происходили несчастные случаи. Например, в 2017 году был ранен солдат, когда во время учений взорвалось взрывное устройство. А в 2019 году три солдата получили травмы, когда военный автомобиль врезался в дерево. В том же году во время учений перевернулся военный автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

Американские солдаты все-таки погибли

Сначала об этом написал целый ряд литовских СМИ со ссылкой на свои источники, но официальных подтверждений не было. Как пишет LRT, предположительно, погибли все четыре солдата, которые передвигались на гусеничной машине.

По данным издания Lrytas, машина уже якобы была найдена в болоте. Официальные источники еще по состоянию на 18:00 не подтверждали эту информацию.

"Нет никакой информации, подтверждающей это", - заявил представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис в комментарии агентству ELTA.

Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного военного чиновника США отмечает, что солдаты ехали в тяжелом автомобиле, который мог затонуть в болоте. По его словам, военные отправились за другим тяжелым автомобилем, но съехали с дороги и могли оказаться в ловушке внутри M88 после того, как он погрузился в воду.

Reuters вечером опубликовало новость о гибели солдат со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, который находится с визитом в Варшаве. "Пока я выступал, появились новости о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", - сказал, добавив, что ему не известны детали.

При подготовке текста использовались публикации Reuters, The New York Times и литовских изданий BNS, LRT и Delfi.