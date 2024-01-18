У Литві вважають, що Росії не вистачить ресурсів для провокації біля країн Балтії

"Коли йдеться про підготовку Росії в нашому регіоні, то всі помічають, що Росія спрямувала весь потенціал своїх сухопутних військ на Україну, перекинула їх на фронт", - сказав він.

Глава Міноборони додав, що Росія тримає у Балтійському регіоні інші сили - авіацію, ракети, тактичну ядерну зброю, флот. Але Москва не має значної частини сухопутних сил.

Тому, на думку литовського міністра, РФ не може повноцінно здійснювати будь-які провокації поблизу країн Балтії

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.