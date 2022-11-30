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У Литві вважають, що РФ після відновлення бойової міці може розпочати нове вторгнення

Фото: командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис (facebook com ValdemarasRupsysLKvadas)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поки знесилена війною в Україні. Проте після відновлення бойової міці вона може почати нове вторгнення, зокрема у країни Балтії.

Про це заявив командувач армії Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Нещодавно голови Збройних сил Литви побував з офіційним візитом у США, зустрівся з представниками Пентагону та провів переговори, зокрема і щодо України.

Він наголосив, що Росія поки втратила бойову міць, яку мала до лютого. Тому, за його словами, цей час потрібно використати для посилення східного флангу НАТО.

"Ми маємо використовувати час, коли Росія, звичайно, ще не відновила свої можливості та, ймовірно, втратила бойову міць у цій війні. Але час справді обмежений", - сказав Рупшис.

Раніше Литва заявила про намір придбати вісім РСЗВ HIMARS. За словами Рушписа, американці "говорять про протитанкові комплекси озброєння, ми говоримо про системи спостереження за повітряним простором".

За даними видання, американська військова промисловість наразі перезавантажена через потреби України, а також замовлення союзників НАТО та армії США.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили, що не будуть передавати Україні комплекс NASAMS, проте українські військові отримають боєприпаси для гаубиці PzH 2000.

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