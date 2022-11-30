В Литве считают, что РФ после возобновления боевой мощи может начать новое вторжение

Недавно главы Вооруженных сил Литвы побывал с официальным визитом в США, встретился с представителями Пентагона и провел переговоры, в том числе и по Украине.

Он подчеркнул, что Россия пока потеряла боевую мощь, которая была до февраля. Поэтому, по его словам, это время следует использовать для усиления восточного фланга НАТО.

"Мы должны использовать время, когда Россия, конечно, еще не восстановила свои возможности и, вероятно, потеряла боевую мощь в этой войне. Но время действительно ограничено", - сказал Рупшис.

Ранее Литва заявила о намерении приобрести восемь РСЗО HIMARS. По словам Рушписа, американцы "говорят о противотанковых комплексах вооружения, мы говорим о системах наблюдения за воздушным пространством".

По данным издания, американская военная промышленность сейчас перезагружена из-за потребностей Украины, а также заказов союзников НАТО и армии США.