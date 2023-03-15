ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Литві вважають, що інцидент з дроном США може прискорити поставку Україні винищувачів

Новость на русском →
Литва, Середа 15 березня 2023 12:24
У Литві вважають, що інцидент з дроном США може прискорити поставку Україні винищувачів Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зіткнення російського винищувача Су-27 з американським беспілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем може прискорити поставку винищувачів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса у Twitter.

"Сподіваюсь, що військова провокація Росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - написав він.

Нагадаємо, вчора вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.

При цьому зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав збиття американського дрона росіянами сигналом Путіна про підвищення ставок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії