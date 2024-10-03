У Литві російських провідників змусили стирати символ "Z" з вагона

Транзитний потяг Москва-Калінінград, який був позначений російськими символами "Z" був зупинений на в'їзді до Литви. Продовжити рух дозволили лише після того, як начальник поїзда та підлеглі стерли цю символіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Минулого тижня транзитний потяг "Москва-Калінінград" з Білорусі прибув на пункт прикордонного контролю КПП "Кена" прикордонного переходу (VSAT) Вільнюс. На одному з вагонів прикордонники помітили нанесені чорною фарбою російські військові знаки "Z" і напис "ZOV".
На сусідньому вагоні був нанесений провокаційний текст кирилицею, який у перекладі на литовську звучить так: "Вільнюс - місто Росії".
Фото: вагон з російською символікою (VSAT)
"Працівники потяга сказали, що не можуть пояснити, звідки і як з'явилися ці символи", - повідомили в VSAT.
Згідно з чинними в Литві правовими актами, співробітники потяга російських прикордонників були зобов'язані негайно анулювати всі написи.
Співробітники VSAT попередили, що в іншому випадку пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а обписані будуть відчеплені та не допущені до Литви.
Начальник поїзда та підлеглі почали ганчірками та гравієм стирати заборонені намальовані фарбою провокаційні написи з обох вагонів.
Потяг через інцидент не затримали. Після проходження всіх обов’язкових процедур перевірки пасажирів поїзд допустився до продовження транзитного руху через Литву за встановленим маршрутом.
Нагадаємо, що під час вторгнення в Україну росіяни вирішили відзначити себе та свою техніку, такими символами, як літери "Z", рідше - "V", ще рідше - "О".
Перші згадки про латинські літери "Z", "O", "V", "X", "A", нанесені на російську військову техніку, почали з'являтися в ЗМІ приблизно за тиждень до початку повномасштабних військових дій. Дехто з дослідників вирішив, що ці знаки позначають військові округи чи регіони вторгнення (zападный, vосточный).
Зауважимо, що дана символіка заборонена в Україні. Зокрема минулого року 38-річного мешканця Верховини було затримано за перегляд і поширення російських відео у Facebook.
Він публікував агітаційні відео з TikTok із хештегами "ZOV", "россия", "запутина" тощо.
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