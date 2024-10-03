В Литве российских проводников заставили стирать символ "Z" из вагона

На прошлой неделе транзитный поезд "Москва-Калининград" из Белоруссии прибыл на пункт пограничного контроля КПП "Кена" пограничного перехода (VSAT) Вильнюс. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенные черной краской российские военные знаки Z и надпись ZOV.

На соседнем вагоне был нанесен провокационный текст кириллицей, который в переводе на литовский звучит так: "Вильнюс - город России".

Фото: вагон с российской символикой (VSAT)

"Работники поезда сказали, что не могут объяснить, откуда и как появились эти символы", - сообщили в VSAT.

Согласно действующим в Литве правовым актам, сотрудники поезда российских пограничников были обязаны немедленно аннулировать все надписи.

Сотрудники VSAT предупредили, что в противном случае пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а описанные будут отцеплены и не допущены в Литву.

Начальник поезда и подчиненные начали тряпками и гравием стирать запрещенные нарисованные краской провокационные надписи из обоих вагонов.

Поезд из-за инцидента не задержали. После прохождения всех обязательных процедур проверки пассажиров поезд допустил продолжение транзитного движения через Литву по установленному маршруту.