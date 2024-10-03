В Литве российских проводников заставили стирать символ "Z" из вагона

Транзитный поезд Москва-Калининград, обозначенный русскими символами "Z" был остановлен на въезде в Литву. Продолжить движение позволили только после того, как начальник поезда и подчиненные стерли эту символику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
На прошлой неделе транзитный поезд "Москва-Калининград" из Белоруссии прибыл на пункт пограничного контроля КПП "Кена" пограничного перехода (VSAT) Вильнюс. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенные черной краской российские военные знаки Z и надпись ZOV.
На соседнем вагоне был нанесен провокационный текст кириллицей, который в переводе на литовский звучит так: "Вильнюс - город России".
Фото: вагон с российской символикой (VSAT)
"Работники поезда сказали, что не могут объяснить, откуда и как появились эти символы", - сообщили в VSAT.
Согласно действующим в Литве правовым актам, сотрудники поезда российских пограничников были обязаны немедленно аннулировать все надписи.
Сотрудники VSAT предупредили, что в противном случае пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а описанные будут отцеплены и не допущены в Литву.
Начальник поезда и подчиненные начали тряпками и гравием стирать запрещенные нарисованные краской провокационные надписи из обоих вагонов.
Поезд из-за инцидента не задержали. После прохождения всех обязательных процедур проверки пассажиров поезд допустил продолжение транзитного движения через Литву по установленному маршруту.
Напомним, что во время вторжения в Украину россияне решили отметить себя и свою технику такими символами, как буквы "Z", реже - "V", еще реже - "О".
Первые упоминания о латинских буквах "Z", "O", "V", "X", "A", нанесенные на российскую военную технику, начали появляться в СМИ примерно за неделю до начала полномасштабных военных действий. Некоторые исследователи решили, что эти знаки обозначают военные округа или регионы вторжения (zападный, vосточный).
Заметим, что эта символика запрещена в Украине. В частности, в прошлом году 38-летний житель Верховины был задержан за просмотр и распространение российских видео в Facebook.
Он публиковал агитационные видео с TikTok с хэштегами "ZOV", "россия", "запутина" и т.д.
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