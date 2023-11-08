В Литві просять прокуратуру розслідувати можливе ввезення в РФ люксових авто в обхід санкцій

Зазначається, що компаня провела внутрішнє розслідування, під час якого вияснила, що як мінімум 130 легкових автомобілів із 477 перевезених 9 клієнтами було зареєстровано в РФ, або вони туди потрапили через треті країни. Серед автомобілів були такі марки як Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac та інші.

Виявлено, що в схемі було задіяно чотири компанії, а перші підозрілі випадки було виявлено ще у березні 2023 року. У компанії підозрюють, що до РФ потрапляють автомобілі, які по документам везли до Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Туркменістану і Грузії. На основі цих даних LTG Cargo звернулась до Генпрокуратури країни.

Глава LTG Cargo Егле Шіме зазначила, що з 1 грудня цього року компанія призупинить перевозити автомобілі класу люкс вартістю понад 50 тисяч євро через територію Литви.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.