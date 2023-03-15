В Литве предлагают лишить граждан РФ возможности покупать недвижимость

В парламенте Литвы предлагают лишить граждан РФ или принадлежащим им компаниям покупать недвижимость в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета парламента Литвы Лауринаса Касчюнаса, которое приводит 15min.

"Рост сделок по приобретению недвижимости россиянами или юридическими лицами, которые они учредили, впоследствии может обернуться рисками для национальной безопасности", - говорится в заявлении.

По его данным, в 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Парламентский комитет в проект закона о санкциях включил также статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в РФ и Беларуси, должна быть публичной.

"Такая публичность должна заставить свернуть эти коммерческие связи, способствующие жизнеспособности режимов, что не согласуется с национальными интересами Литвы", - добавили в парламенте.