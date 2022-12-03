В Литві припинять обмінювати готівкові гривні на євро: названа дата

Українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні в євро до 5 грудня, саме тоді програму обміну буде припинено. Програма завершується через зниження кількості та сум цих обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви. Загалом за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тисяч гривень.

Такі ж програми обміну раніше завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).