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В Литві припинять обмінювати готівкові гривні на євро: названа дата

В Литві припинять обмінювати готівкові гривні на євро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві завершується. Завдяки їй українці мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених литовських банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Українці в Литві мають змогу обміняти готівкові гривні в євро до 5 грудня, саме тоді програму обміну буде припинено. Програма завершується через зниження кількості та сум цих обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Програма обміну готівкової гривні на євро в Литві була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви. Загалом за період дії угоди українці обміняли на євро в Литві понад 400 тисяч гривень.

Такі ж програми обміну раніше завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), в Німеччині (30 жовтня 2022 року), у Швеції (13 листопада 2022 року) та Швейцарії (25 листопада 2022 року).

Нагадаємо, курс євро зріс на 5 копійок до 41,40 гривні за євро, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,45 гривень за долар.

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