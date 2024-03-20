У Литві порушено доступ до сайтів президента, прем'єра та частини міністерств

Хакерські атаки РФ

Нагадаємо, російські хакери вже неодноразово влаштовували кібератаки на державні установи Литви. Це може бути пов'язано з тим, що Литва активно підтримує Україну у війні.

Зокрема, ще в 2022 році російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури та приватні підприємства Литви. Це сталося після того, як Литва обмежила транзит до Калінінграда.

Також голова Головної виборчої комісії Литви Ліна Петронене припустила, що Росія може цього року вплинути на результати виборів у країні.

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