У Литві порушено доступ до сайтів президента, прем'єра та частини міністерств

У Литві сьогодні, 20 березня, у роботі сайтів президента, прем'єра та деяких міністерств сталися збої.

Про це заявив прес-секретар президента Литви Рідас Ясюліоніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"У центрі обробки даних, де розміщено наш сайт, стався збій. Фахівці з'ясовують причини", - зазначив Ясюлоніс.

Припускається, що відбувся системний збій. Не працював і веб-сайт адміністрації президента.

Сайт уряду, а також усіх міністерств, окрім міноборони та МЗС, стали недоступними. Також порушено роботу сайтів державних установ, таких як департамент поліції, пожежно-рятувальний департамент, державна прикордонна служба та державне агентство даних.

Хакерські атаки РФ

Нагадаємо, російські хакери вже неодноразово влаштовували кібератаки на державні установи Литви. Це може бути пов'язано з тим, що Литва активно підтримує Україну у війні.

Зокрема, ще в 2022 році російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури та приватні підприємства Литви. Це сталося після того, як Литва обмежила транзит до Калінінграда.

Також голова Головної виборчої комісії Литви Ліна Петронене припустила, що Росія може цього року вплинути на результати виборів у країні.

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