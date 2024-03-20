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В Литве нарушен доступ к сайтам президента, премьера и части министерств

Вильнюс, Среда 20 марта 2024 22:05
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В Литве нарушен доступ к сайтам президента, премьера и части министерств Фото: в Литве перестали работать сайты президента, премьера и части министерств (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Литве сегодня, 20 марта, в работе сайтов президента, премьера и некоторых министерств произошли сбои.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлионис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сайт правительства, а также всех министерств, кроме минобороны и МИД, стали недоступны. Также нарушена работа сайтов государственных учреждений, таких как департамент полиции, пожарно-спасательный департамент, государственная пограничная служба и государственное агентство данных.

Предполагается, что произошел системный сбой. Не работал и сайт администрации президента.

"В центре обработки данных, где размещен наш сайт, произошел сбой. Специалисты выясняют причины", - отметил Ясюлонис.

Хакерские атаки РФ

Напомним, российские хакеры уже неоднократно устраивали кибератаки на государственные учреждения Литвы. Это может быть связано с тем, что Литва активно поддерживает Украину в войне.

В частности, еще в 2022 году российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы. Это произошло после того, как Литва ограничила транзит в Калининград.

Также глава Главной избирательной комиссии Литвы Лина Петронене предположила, что Россия может в этом году повлиять на результаты выборов в стране.

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Литва Кибератака
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