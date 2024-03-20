В Литве нарушен доступ к сайтам президента, премьера и части министерств
В Литве сегодня, 20 марта, в работе сайтов президента, премьера и некоторых министерств произошли сбои.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлионис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сайт правительства, а также всех министерств, кроме минобороны и МИД, стали недоступны. Также нарушена работа сайтов государственных учреждений, таких как департамент полиции, пожарно-спасательный департамент, государственная пограничная служба и государственное агентство данных.
Предполагается, что произошел системный сбой. Не работал и сайт администрации президента.
"В центре обработки данных, где размещен наш сайт, произошел сбой. Специалисты выясняют причины", - отметил Ясюлонис.
Хакерские атаки РФ
Напомним, российские хакеры уже неоднократно устраивали кибератаки на государственные учреждения Литвы. Это может быть связано с тем, что Литва активно поддерживает Украину в войне.
В частности, еще в 2022 году российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы. Это произошло после того, как Литва ограничила транзит в Калининград.
Также глава Главной избирательной комиссии Литвы Лина Петронене предположила, что Россия может в этом году повлиять на результаты выборов в стране.
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