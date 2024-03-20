В Литве нарушен доступ к сайтам президента, премьера и части министерств

В Литве сегодня, 20 марта, в работе сайтов президента, премьера и некоторых министерств произошли сбои.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлионис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Сайт правительства, а также всех министерств, кроме минобороны и МИД, стали недоступны. Также нарушена работа сайтов государственных учреждений, таких как департамент полиции, пожарно-спасательный департамент, государственная пограничная служба и государственное агентство данных.

Предполагается, что произошел системный сбой. Не работал и сайт администрации президента.

"В центре обработки данных, где размещен наш сайт, произошел сбой. Специалисты выясняют причины", - отметил Ясюлонис.