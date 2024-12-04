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У Литві поменшало громадян Росії, Білорусі та України: у чому причина

Середа 04 грудня 2024 09:48
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У Литві поменшало громадян Росії, Білорусі та України: у чому причина Ілюстративне фото: у Литві стало менше громадян Росії, Білорусі та України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило про суттєве скорочення кількості іноземців, які проживають у країні, зокрема громадян Росії, Білорусі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що це пов’язано із посиленими міграційними заходами та суворішим контролем видачі посвідок на проживання.

За офіційними даними:

  • кількість росіян зменшилась із 15 888 до 15 105 осіб.
  • число білорусів скоротилося із 62 167 до 59 399 осіб.
  • кількість українців знизилася із 86 353 до 68 166 осіб.

Загалом цього року було анульовано або відмовлено у видачі понад 24 368 посвідок на тимчасове проживання, що на 13 601 більше, ніж торік.

Повідомляється, що Департамент міграції провів понад 47 000 перевірок, які охопили іноземних працівників, студентів і підприємців. Більшість порушень були пов’язані із незаконним перебуванням і неправильно задекларованими адресами проживання.

Станом на початок грудня в Литві проживає 213 338 іноземців із посвідками на проживання, з яких 111 725 отримали їх через працевлаштування.

Проте, навіть для громадян інших країн, як Азербайджан чи Казахстан, кількість виданих дозволів на роботу зменшилась удвічі, від 1750 заявок у січні до 904 у жовтні.

МВС підкреслило, що суворий міграційний контроль допомагає зменшити незаконну міграцію та забезпечує безпеку держави.

Раніше ми розповідали про те, які міграційні зміни чекають іноземців у Литві вже у наступному році.

Також за результатами нещодавнього опитування громадян Литви, українці залишаються найбільш прихильною групою мігрантів.

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