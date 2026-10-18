У Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink

Глава литовського уряду скликає засідання Комісії з питань національної безпеки у понеділок, 19 жовтня.

Він пояснив, що ухвалив таке рішення через вторгнення невідомого безпілотника у повітряний простір Литви та спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

"Необхідно з’ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів", - зазначив Сінкявічюс.

Він додав, що вночі стався ще один інцидент - спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink.

За словами литовського прем’єра, служби вчасно попередили цю компанію про можливі напади, охорону було посилено, тож замах не вдався.

"Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", - додав Сінкявічюс.