ua en ru
Нд, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink

15:00 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
У Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink Фото: у Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink (starlink.com)
Додати як бажане джерело в Google

У Литві вночі 18 жовтня невідомі намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Як передає РБК-Україна, про це прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив у Facebook.

Глава литовського уряду скликає засідання Комісії з питань національної безпеки у понеділок, 19 жовтня.

Він пояснив, що ухвалив таке рішення через вторгнення невідомого безпілотника у повітряний простір Литви та спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

"Необхідно з’ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів", - зазначив Сінкявічюс.

Він додав, що вночі стався ще один інцидент - спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink.

За словами литовського прем’єра, служби вчасно попередили цю компанію про можливі напади, охорону було посилено, тож замах не вдався.

"Наші служби дуже пильно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", - додав Сінкявічюс.

Нагадаємо, у вересні на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві, сталася пожежа.

Однією з основних версій слідства є підпал. Пожежу розслідують як акт диверсії та терористичний злочин, скоєний в інтересах російських спецслужб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Литва Starlink
Новини
Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів
Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів