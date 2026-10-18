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В Литве пытались поджечь компанию, хранящую оборудование Starlink

15:00 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Литве пытались поджечь компанию, хранящую оборудование Starlink Фото: в Литве пытались поджечь компанию, хранящую оборудование Starlink (starlink.com)
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В Литве ночью 18 октября неизвестные пытались поджечь компанию, которая хранит оборудование для связи Starlink.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил в Facebook.

Глава литовского правительства созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в понедельник, 19 октября.

Он пояснил, что принял такое решение из-за вторжения неизвестного беспилотника в воздушное пространство Литвы и попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink.

"Необходимо выяснить, откуда прилетел дрон, где его впервые зафиксировали радары. Важны будут также выводы служб после исследования обломков. Также мы рассмотрим вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов", - отметил Синкявичюс.

Он добавил, что ночью произошел еще один инцидент - попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink.

По словам литовского премьера, службы вовремя предупредили эту компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому покушение не удалось.

"Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры по защите людей и их имущества", - добавил Синкявичюс.

Напомним, в сентябре на наземной станции спутниковой связи Starlink, базирующейся в польской деревне Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве, произошел пожар.

Одной из основных версий следствия является поджог. Пожар расследуется как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах российских спецслужб.

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