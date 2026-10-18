В Литве пытались поджечь компанию, хранящую оборудование Starlink

В Литве ночью 18 октября неизвестные пытались поджечь компанию, которая хранит оборудование для связи Starlink.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил в Facebook .

Глава литовского правительства созывает заседание Комиссии по национальной безопасности в понедельник, 19 октября.

Он пояснил, что принял такое решение из-за вторжения неизвестного беспилотника в воздушное пространство Литвы и попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink.

"Необходимо выяснить, откуда прилетел дрон, где его впервые зафиксировали радары. Важны будут также выводы служб после исследования обломков. Также мы рассмотрим вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов", - отметил Синкявичюс.

Он добавил, что ночью произошел еще один инцидент - попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink.

По словам литовского премьера, службы вовремя предупредили эту компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому покушение не удалось.

"Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры по защите людей и их имущества", - добавил Синкявичюс.