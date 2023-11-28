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У Литві хочуть знову уніфікувати санкції проти РФ та Білорусі. Що це означає

Фото: міністр МВД Литви Агне Білотайте (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Литва планує повернутись до перемовин щодо того, щоб уніфікувати санкцій проти росіян і білорусів.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Вважаю, що слід повернутися до цих дискусій і ще раз поговорити з парламентаріями, бо є нові обставини, які необхідно оцінити", - заявила Білотайте.

Вона зауважила, що наразі Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви попереджає про загрози, що походять від Білорусі, саме тому варто переглянути уніфікацію санкцій.

"Ці дискусії тривають, особливо після того, як ДДБ публічно представив громадськості свої аргументи, вказуючи реальні загрози", - додала вона.

Санкції Литви проти РФ та Білорусі

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Законопроект про обмежувальні заходи через військову агресію проти України посилив порядок надання постійного чи тимчасового посвідки на проживання, видачі віз та заборонив переміщення громадян Росії через зовнішній кордон Європейського союзу

Однак президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений Сеймом закон про національні санкції.

Нагадаємо, раніше у парламенті Литви запропонували зобов'язати держслужбовців декларувати зв'язки з Росією та Білоруссю.

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